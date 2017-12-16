Trabzon'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü
Trabzonspor'da Uğur ve Kucka, Bursa maçında gördükleri kartlarla cezalı konuma düştü
Trabzonspor'da sarı kart gören Uğur Demirok ile Juraj Kucka, cezalı duruma düşen oyuncular oldu.
Bordo-mavili futbolcular, ligin ilk yarısının son haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
Bursaspor'da ise Ertuğrul Ersoy, 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, cezasından dolayı takımının 17. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:10
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Trabzon'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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