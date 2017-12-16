Trabzon'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Uğur Demirok ile Juraj Kucka, cezalı duruma düşen oyuncular oldu.

Bordo-mavili futbolcular, ligin ilk yarısının son haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Bursaspor'da ise Ertuğrul Ersoy, 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, cezasından dolayı takımının 17. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.