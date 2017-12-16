 Trabzon'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Trabzon'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü

    Trabzon'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü

    Trabzonspor'da Uğur ve Kucka, Bursa maçında gördükleri kartlarla cezalı konuma düştü

    Trabzonspor'da sarı kart gören Uğur Demirok ile Juraj Kucka, cezalı duruma düşen oyuncular oldu.

    Bordo-mavili futbolcular, ligin ilk yarısının son haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

    Bursaspor'da ise Ertuğrul Ersoy, 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, cezasından dolayı takımının 17. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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