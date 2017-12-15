Trabzonspor Olağan Genel Kurulu ertelendi
Trabzonspor Olağan Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın çoğunluk aranan ilk toplantısının, bugün saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacağının daha önceden ilan edildiği belirtildi.
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulunun bu yasal süreç içerisinde yapılması gereken tüm işleri tamamlayıp, genel kurul ortamını oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hazirun listesinde belirtilen ve genel kurula katılma hakkı bulunan 7 bin 578 kişiden oluşan liste görüldü. 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 12.30'da yapılan tespitte tüzük gereği, gerekli çoğunluğun olmadığı açık olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle daha önce üyelere ilan edilen gündemde belirtildiği üzere çoğunluk aranmayan ikinci toplantı 23 Aralık Cumartesi günü saat 09.30'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda yapılmak üzere tehir edilmiştir."
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 25
Yorum
TS60 The Guardian da sizin gidişatınızı takip ediyordu:)
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 6
Yorum
basın matematik biliyor mu persie gönderilmezse elmas da oynayamıyor. persie gönderilid, elmas da kiralik verilirse, fernandao da satılırsa anca 2 oyuncu alınır.
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Saray'da gizli operasyon!
Toplam 5
Yorum
TARFATAR KULUP İFLAS HALİNDEYKEN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYAN ESKİ YÖNETİCİLER ŞİMDİ ,TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ORTALIĞI TOZ DUMAN EDİYORLAR,HAINLER
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