Rıza Çalımbay, kurayı değerlendirdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor için rakibin kim olduğunun önemli olmadığını, kupada sonuna kadar gitmeleri gerektiğini söyledi.
Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor ile eşleşmelerini değerlendirdi.
Atiker Konyaspor ile lig dahil 3 maç oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Enteresan bir eşleme oldu. Trabzonspor için rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bizim için kim çıkarsa çıksın fark etmiyor. Türkiye kupasında sonuna kadar gitmemiz lazım." dedi.
Kupa maçlarında dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Çalımbay, "Kupa maçları çok ilginçtir. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Favori görülen takım elenebilir. Türkiye kupası maçları sürprizlerle dolu olur. Bu turdan sonra kalacak 8 takım güçlü olacaktır. Sonuna kadar gitmek istiyorsak her şeyi sağlama alacağız." ifadelerini kullandı.
İlk maçın deplasmanda olmasının kendileri açısından avantaj olacağının altını çizen Çalımbay, kuranın iki takım için de hayırlı olması temennisinde bulundu.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:42
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
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