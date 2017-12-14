 'Kuzeyin mertleri’ – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    'Kuzeyin mertleri’

    'Kuzeyin mertleri’
    BB Erzurumspor'dan Trabzonspor'a teşekkür geldi. Dadaşların paylaşımında "Kuzeyin mert insanlarına, bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz. Süper Lig'de görüşmek üzere" denildi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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