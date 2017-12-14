City'den Yusuf Yazıcı için servet!..

Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı, 3-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında Manchester City yetkilileri tarafından takip edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; City, Bordo-Mavili ekibe 17.5 milyon poundluk (89.5 milyon lira) bir teklif sunacak. Premier Lig'de onu isteyen tek takım City değil. Arsenal ve Tottenham'ın da Yusuf'u transfer listesine ekledi. City menajeri Guardiola'nın gelecek için gençlerden kurulu bir kadro inşa etmek istediği vurgulandı. Yusuf'un transferi halinde mevcut City takımında fazla süre alamayacağı belirtildi. 1-2 sezonu kiralık geçirmesi beklenen milli yıldızın, daha sonra City'de banko oynayabileceği yazıldı. Bu transferde Arsenal ve Tottenham kulüplerinin yapacağı teklifler de önemli bir rol oynayacak.