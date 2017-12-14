City'den Yusuf Yazıcı için servet!..
Trabzonspor’un genç yıldızı için M.City inanılmaz bir rakamı gözden çıkardı.
Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı, 3-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında Manchester City yetkilileri tarafından takip edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; City, Bordo-Mavili ekibe 17.5 milyon poundluk (89.5 milyon lira) bir teklif sunacak. Premier Lig'de onu isteyen tek takım City değil. Arsenal ve Tottenham'ın da Yusuf'u transfer listesine ekledi. City menajeri Guardiola'nın gelecek için gençlerden kurulu bir kadro inşa etmek istediği vurgulandı. Yusuf'un transferi halinde mevcut City takımında fazla süre alamayacağı belirtildi. 1-2 sezonu kiralık geçirmesi beklenen milli yıldızın, daha sonra City'de banko oynayabileceği yazıldı. Bu transferde Arsenal ve Tottenham kulüplerinin yapacağı teklifler de önemli bir rol oynayacak.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:41
-
‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 6
Yorum
ufuk Ultraaslan, GS gibi ulu bir çınarı içten kemiren bir kurt sürüsüdür acilen kendini fesh etmeli,Ayrıca GS malum kişinin arka bahçesi değildir
-
Valbuena’dan resital
Toplam 5
Yorum
nihat zaten kalite
-
Bize neler oluyor!
Toplam 4
Yorum
GS EY GAFİL!!!! TÜM BÜYÜK MAÇLARI REZİLCE KAYBEDEN BİR T. DİREKTÖR BOZUNTUSUNA SAHİP OLDUKÇA RAHAT EDEMEYCEĞİNİ ANLAYAMADIN MI HALA?
City'den Yusuf Yazıcı için servet!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.