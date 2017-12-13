Trabzonspor'a transfer yasağı
Sezona çalkantılı bir şekilde giren, ekonomik olarak büyük dar boğaz yaşayan Trabzonspor Basketbol'a bir kez daha transfer yasağı geldi.
Bordo mavili takımda sezon başından bu yana süren ekonomik kriz Pınar Karşıyaka maçı öncesinde tavan yapmış, basketbolcular alacakları ödenmediği için önce antrenmana çıkmamış, ardından da İzmir deplasmanına gitmeyeceklerini açıklamışlardı.
Bu krizi acil bir ödemeyle çözen Trabzonspor Basketbol yönetimi, FIBA'dan ceza gelmesine ise engel olamadı.
Bordo mavili kulüp oyuncularına olan borçlarının taksitlerini ödeyemeyince FIBA tarafından transfer yasağı cezasına çarptırıldı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:23
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
R.Y....Z SAYIN ÖZTÜRK ANTALYASPORU BATIRDIN ESERİNLE ÖĞÜN, TORUNLARINA NASIL MİRAS BIRAKTIĞINI ANLATIRSIN
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bjk senden biran evvel kurtulması lazım beşiktaşımın...yarardan çok zararın var..
Trabzonspor'a transfer yasağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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