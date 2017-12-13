Sosa planı

LİGİN ilk yarısında istenen performansı ortaya koyamayan Sosa'yı kazanmak isteyen Rıza Çalımbay, kolları sıvadı. Arjantinli yıldıza oyun sisteminde yer açmak için plan yapan Çalımbay, sık sık da oyuncusuyla birebir konuşmalar yapıyor.