 Sosa planı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Sosa planı

    Sosa planı
    LİGİN ilk yarısında istenen performansı ortaya koyamayan Sosa'yı kazanmak isteyen Rıza Çalımbay, kolları sıvadı. Arjantinli yıldıza oyun sisteminde yer açmak için plan yapan Çalımbay, sık sık da oyuncusuyla birebir konuşmalar yapıyor.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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