 İki kulvar da önemli – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    İki kulvar da önemli

    İki kulvar da önemli
    Teknik direktör Rıza Çalımbay, hem kupada hem de ligde ilerlemek istediklerini belirterek, Erzurumspor karşısında görev verdiği tüm oyuncuların sınıfı geçtiğini söyledi. İyi bir galibiyet aldıklarını belirten başarılı hoca, "Maça çok önem veriyorduk. Az oynayan arkadaşları kullandık. İyi gayret gösterdiler. Ciddi oynadılar. Herkes görevini yapmaya çalıştı. O yüzden memnunuz. Bugün sadece sıkıntımız sakatımız çoktu. Hubocan'a ve Mas mecbur görev verdik. Onları da skor geldikten sonra çıkardık. Çünkü önümüzde çok kritik bir Bursaspor maçı var. İnşallah Bursaspor sınavında da Uğur dönerse hiç bir sıkıntımız kalmayacak, eğer dönemez ise bir stoper sıkıntımız olacak. Devre arasını iyi değerlendirip hem kupada hem ligde ilerlemek istiyoruz" dedi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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