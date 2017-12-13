 Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

    Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı
    Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı rahatsızlık sonrası arkadaşlarının ısrarı üzerine kontrol amaçlı hastaneye giden Hacıosmanoğlu'nun çekilen tomografisi sonrası aort damarında sorun tespit edildi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı müşahade altında tutulduğu öğrenildi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:37
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