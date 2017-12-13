 Bongonda ayrılmak istiyor – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Bongonda ayrılmak istiyor

    Bongonda ayrılmak istiyor

    Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Theo Bongonda takımdan ayrılma kararı aldı.

    Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Theo Bongonda'da yönetime mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini iletti.

    Devre arası transfer döneminde şartların oluşması halinde Trabzonspor yönetiminin 21 yaşındaki sol kanat ile yollarını ayırması bekleniyor.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:25
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