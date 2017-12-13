Bongonda ayrılmak istiyor
Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Theo Bongonda takımdan ayrılma kararı aldı.
Devre arası transfer döneminde şartların oluşması halinde Trabzonspor yönetiminin 21 yaşındaki sol kanat ile yollarını ayırması bekleniyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:25
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bjk senden biran evvel kurtulması lazım beşiktaşımın...yarardan çok zararın var..
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