 2 stoper adayı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    2 stoper adayı

    2 stoper adayı

    Panathinaikos’tan Moledo ile Marsilya’dan Doria’yı izlemeye başlayan bordo-mavililerde amaç transferleri Antalya kampına yetiştirmek. Çalımbay uyum sorunu yaşamak istemiyor

    Trabzonspor'un devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcılarıyla bugüne kadar 10'un üzerinde oyuncuyu izlerken, özellikle stoper mevkii için yoğun bir çalışma yapılıyor. Daha önce Polonyalı Pazdan'ı takip eden bordo-mavililer bu kez Panathinaikos'ta forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Moledo ile Marsilya'da forma giyen bir başka Brezilyalı savunma futbolcusu Doria'yı takibe aldı. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için 30 yaşındaki Moledo'nun bonservisi yüksek değil.

    BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ
    İki oyuncu arasında Moledo'nun daha çok forma şansı bulduğu için ön planda olduğu ancak şu an itibariyle herhangi bir stoperde karar kılınmadığı ifade edildi. Moledo'nun bonservis bedelinin 1 milyon 500 bin euro, 23 yaşındaki Doria'nın ise 2.5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Daha önceki yıllarda Beşiktaş'ın da gündemine Moledo; Kharkiv, İnternacional gibi takımlarda top koşturdu. Kulübü ile 65 maça çıkan Moledo, rakip fileleri 6 kez sarstı, kırmızı kart görmedi.

    KAMPA KATILMALILAR
    BAŞKAN Muharrem Usta ile teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Trabzon'da yaptığı zirvede transferlerin kısa sürede yapılması yönünde fikir birliğine varıldığı dile getirildi. Çalımbay'ın, Usta'ya "Alacağımız futbolcuların Antalya kampına katılmaları önemli. Uyum sorununu kampta bitirmek istiyorum. Ayrıca gerekli yüklemeleri de yapabiliriz, yeniler takımı tanır" dediği belirtildi. Usta'nın da bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söylediği öğrenildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 stoper adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN