2 stoper adayı

Trabzonspor'un devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcılarıyla bugüne kadar 10'un üzerinde oyuncuyu izlerken, özellikle stoper mevkii için yoğun bir çalışma yapılıyor. Daha önce Polonyalı Pazdan'ı takip eden bordo-mavililer bu kez Panathinaikos'ta forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Moledo ile Marsilya'da forma giyen bir başka Brezilyalı savunma futbolcusu Doria'yı takibe aldı. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için 30 yaşındaki Moledo'nun bonservisi yüksek değil.İki oyuncu arasında Moledo'nun daha çok forma şansı bulduğu için ön planda olduğu ancak şu an itibariyle herhangi bir stoperde karar kılınmadığı ifade edildi. Moledo'nun bonservis bedelinin 1 milyon 500 bin euro, 23 yaşındaki Doria'nın ise 2.5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Daha önceki yıllarda Beşiktaş'ın da gündemine Moledo; Kharkiv, İnternacional gibi takımlarda top koşturdu. Kulübü ile 65 maça çıkan Moledo, rakip fileleri 6 kez sarstı, kırmızı kart görmedi.BAŞKAN Muharrem Usta ile teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Trabzon'da yaptığı zirvede transferlerin kısa sürede yapılması yönünde fikir birliğine varıldığı dile getirildi. Çalımbay'ın, Usta'ya "Alacağımız futbolcuların Antalya kampına katılmaları önemli. Uyum sorununu kampta bitirmek istiyorum. Ayrıca gerekli yüklemeleri de yapabiliriz, yeniler takımı tanır" dediği belirtildi. Usta'nın da bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söylediği öğrenildi.