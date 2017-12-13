2 stoper adayı
Panathinaikos’tan Moledo ile Marsilya’dan Doria’yı izlemeye başlayan bordo-mavililerde amaç transferleri Antalya kampına yetiştirmek. Çalımbay uyum sorunu yaşamak istemiyor
BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ
İki oyuncu arasında Moledo'nun daha çok forma şansı bulduğu için ön planda olduğu ancak şu an itibariyle herhangi bir stoperde karar kılınmadığı ifade edildi. Moledo'nun bonservis bedelinin 1 milyon 500 bin euro, 23 yaşındaki Doria'nın ise 2.5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Daha önceki yıllarda Beşiktaş'ın da gündemine Moledo; Kharkiv, İnternacional gibi takımlarda top koşturdu. Kulübü ile 65 maça çıkan Moledo, rakip fileleri 6 kez sarstı, kırmızı kart görmedi.
KAMPA KATILMALILAR
BAŞKAN Muharrem Usta ile teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Trabzon'da yaptığı zirvede transferlerin kısa sürede yapılması yönünde fikir birliğine varıldığı dile getirildi. Çalımbay'ın, Usta'ya "Alacağımız futbolcuların Antalya kampına katılmaları önemli. Uyum sorununu kampta bitirmek istiyorum. Ayrıca gerekli yüklemeleri de yapabiliriz, yeniler takımı tanır" dediği belirtildi. Usta'nın da bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söylediği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:21
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
2 stoper adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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