Rövanş zamanı

1'inci Lig ekibi'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek5'inci turunda avantajlı konuma geçen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de bu avantajını korumayı arzuluyor.'da bu maç öncesi'nın sakatlığı bulunurken, Uğur'un tedavisi devam ediyor.maçında sakatlananve hafta içerisinde ayağında şişlik olan'ın durumlarının ise yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi. Teknik direktör'ın,karşısında ligde son oynananmaçı 11'ini büyük oradan değiştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özelliklebu maçta şans tanıması bekleniyor. Stoperde de genç'in görev alması kesin gibi.