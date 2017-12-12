 Rövanş zamanı – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Rövanş zamanı

    Rövanş zamanı

    Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Erzurumspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında da avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor

    TFF 1'inci Lig ekibi BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda avantajlı konuma geçen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de bu avantajını korumayı arzuluyor. Trabzonspor'da bu maç öncesi Durica'nın sakatlığı bulunurken, Uğur'un tedavisi devam ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Mustafa ve hafta içerisinde ayağında şişlik olan Okay'ın durumlarının ise yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, BB Erzurum karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ini büyük oradan değiştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara bu maçta şans tanıması bekleniyor. Stoperde de genç Hüseyin'in görev alması kesin gibi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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