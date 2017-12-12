İstanbul’a geçit yok

ilk defa İstanbul dışına taşıyarak Türk futbolunda ayrı bir yere sahip olan, her yıl olduğu gibi bu sezon da İstanbul takımlarına karşı olan duruşunu sürdürdü. Bordo-mavililer yeni sezonun ilk yarısında İstanbul'un 5 kulübü olanve'a yenilmezken, 2017'de bu takımlarla oynadığı 10 maçta sadeci 1 mağlubiyet aldı., geçtiğimiz sezonla birlikte 2017'de İstanbul'un 5 ekibiyle yaptığı 10 maçtade mağlup oldu.-mavili takım, bu müsabakalardaatarken, kalesinde isegördü. Karadeniz ekibi, tek mağlubiyetini iseile sahasında oynadığı mücadeleyi 4-3 kaybederek almıştı., son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda'yı 3-0'la geçerek yakaladığı çıkışını sürdürdü.