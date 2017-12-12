İstanbul’a geçit yok
Şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyarak Türk futbolunda taşları yerinden oynatan Trabzonspor, 2017’de İstanbul ekipleri ile yaptığı 10 maçta sadece bir kez kaybetti
KARTAL'A 4-3 YENİLDİ
Bordo-mavili takım, bu müsabakalarda 18 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, tek mağlubiyetini ise Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadeleyi 4-3 kaybederek almıştı. Trabzon, son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'la geçerek yakaladığı çıkışını sürdürdü.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:49
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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