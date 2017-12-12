 İstanbul’a geçit yok – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    İstanbul’a geçit yok

    İstanbul’a geçit yok

    Şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyarak Türk futbolunda taşları yerinden oynatan Trabzonspor, 2017’de İstanbul ekipleri ile yaptığı 10 maçta sadece bir kez kaybetti

    ŞAMPİYONLUĞU ilk defa İstanbul dışına taşıyarak Türk futbolunda ayrı bir yere sahip olan Trabzonspor, her yıl olduğu gibi bu sezon da İstanbul takımlarına karşı olan duruşunu sürdürdü. Bordo-mavililer yeni sezonun ilk yarısında İstanbul'un 5 kulübü olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Galatasaray'a yenilmezken, 2017'de bu takımlarla oynadığı 10 maçta sadeci 1 mağlubiyet aldı. Fırtına, geçtiğimiz sezonla birlikte 2017'de İstanbul'un 5 ekibiyle yaptığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı; 1 kez de mağlup oldu.

    KARTAL'A 4-3 YENİLDİ
    Bordo-mavili takım, bu müsabakalarda 18 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, tek mağlubiyetini ise Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadeleyi 4-3 kaybederek almıştı. Trabzon, son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'la geçerek yakaladığı çıkışını sürdürdü.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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