 İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    hastaneye kaldırıldı!

    İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı!

    Trabzonspor eski başkanı , aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

    Yaşadığı rahatsızlık sonrası arkadaşlarının ısrarı üzerine kontrol amaçlı hastaneye giden Trabzonspor'un eski başkanı 'nun çekilen tomografisi sonrası aort damarında sorun tespit edildi.

    Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:57
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