İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı!
Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:57
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
aydo yok canım daha neler
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı Çöp Olur.Takımda EnAz 4TürkBankoOynamalı VeBirisideSorumluSözüGeçenKaptanOlmalıdır.EnAzBirAltYapıdanGençHırslıMümkünseUzunAtletikOynamalıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
İronmockery Güzel transfer genç oyunculara yatırım yapmamız lazım Gomisi kesemeyecek tabiki ama fırsat buldukça kendini kanıtlar.
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