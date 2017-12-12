 Hastalık bitti – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Hastalık bitti

    Hastalık bitti
    FIRTINA, ligin 13 haftasına kadar olan bölümde 25 gol atıp, 27 gol yemişti. Bordo-mavililer 15. hafta itibari ile bu tabloyu düzeltti. Karadeniz ekibi 31 gol atıp, kalesinde ise 27 gol gördü. Fırtına son iki maçta kalesini kapatırken, Çalımbay'ın gelişinin ardından her maçta gol yeme hastalığı bitti
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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