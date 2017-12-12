 Gol yağdırıyor – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Gol yağdırıyor

    Gol yağdırıyor
    Bordo-mavili takım 31 golle G.Saray'ın (33) ardından F.Bahçe ile en çok gol atan ikinci takım oldu. Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay döneminde rakip fileleri 14 kez sarsarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Özellikle Burak Yılmaz'ın etkili performansı (13 gol) ile rakiplerine gol yağdıran Fırtına yükselişe geçti.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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