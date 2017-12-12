Gol yağdırıyor

Bordo-mavili takım 31 golle G.Saray'ın (33) ardından F.Bahçe ile en çok gol atan ikinci takım oldu. Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay döneminde rakip fileleri 14 kez sarsarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Özellikle Burak Yılmaz'ın etkili performansı (13 gol) ile rakiplerine gol yağdıran Fırtına yükselişe geçti.