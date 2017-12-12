Burak idmana çıktı
Bordo-mavililerin forveti Burak Yılmaz önceki sabah geçirdiği büyük maddi hasarlı kaza sonrası dün akşam idmana katıldı. Trabzonspor resmi twitter hesabı, 32 yaşındaki forvetin hem videosunu hem de fotoğrafını paylaştı. Burak Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu gözlendi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:34
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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