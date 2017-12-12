Burak idmana çıktı

Bordo-mavililerin forveti Burak Yılmaz önceki sabah geçirdiği büyük maddi hasarlı kaza sonrası dün akşam idmana katıldı. Trabzonspor resmi twitter hesabı, 32 yaşındaki forvetin hem videosunu hem de fotoğrafını paylaştı. Burak Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu gözlendi.