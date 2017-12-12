 Burak idmana çıktı – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Burak idmana çıktı

    Burak idmana çıktı

    Bordo-mavililerin forveti Burak Yılmaz önceki sabah geçirdiği büyük maddi hasarlı kaza sonrası dün akşam idmana katıldı. Trabzonspor resmi twitter hesabı, 32 yaşındaki forvetin hem videosunu hem de fotoğrafını paylaştı. Burak Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu gözlendi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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