Birlik beraberlik şart

Teknik direktör Rıza Çalımbay, önemli açıklamalar yaptı. Başarı için ele ele verilmesinin gerektiğini belirten başarılı hoca, "Bu birlik beraberlik işi, sadece benimle bitmiyor. Futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi ve en önemlisi de taraftarın bütün olması gerek. Biz de elimizden geleni yapıyoruz, sabahtan akşama kadar 'Ne yapabiliriz' diye düşünüyoruz. Bursa ve Karabük maçlarını da kazanmamız gerek. Mücadeleden hiç korkmuyoruz, güzel bir hava yakaladık ve bunu da sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Başkanımızla devre arası için görüştük. Birkaç kez daha bir araya geleceğiz" ifadesini kullandı.