 Biletler satışa çıktı: 25 TL – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Biletler satışa çıktı: 25 TL

    Biletler satışa çıktı: 25 TL
    CUMARTESİ günü oynanacak Bursaspor lig maçının biletleri satışa sunuldu. Fiyatlar şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir 30 TL.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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