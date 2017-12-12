2-3 transfer istedi

Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Rıza Çalımbay, zirve gerçekleştirdi

Trabzonspor'da beklenen zirve gerçekleşti. Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Rıza Çalımbay bir araya gelerek devre arasındaki operasyon için görüş alışverişinde bulundu. Her fırsatta takımdaki mutsuz oyuncu çokluğundan bahseden 54 yaşındaki teknik adamın öncelikle yönetimle "Bu sadece oynamamaktan kaynaklanan mutsuzluk değil. Eğer gerekli hamleleri yapmazsak ikinci yarıda takımın moral-motivasyonuna olumsuz yansır" şeklindeki düşüncelerini paylaştığı öğrenildi. Görüşmede ayrıca devre arasında izlenecek transfer politikasının da konuşulduğu ve Çalımbay'ın, savunma başta olmak üzere en az iki takviyeye ihtiyaç duyduklarını dile getirdiği ifade edildi. Ancak kulübün ekonomik durumunun kendileri için de ön planda olduğunu ve alınacak karara saygı duyacaklarını da vurgulayan başarılı çalıştırıcının raporunda, "Ekonomik durum iyi olur da 2 veya 3 oyuncu transferi yaparsak, ikinci yarı çok daha mücadeleci bir takımımız olur" vurgusu yaptığı ifade edildi. Başkan Usta ve Çubukçu'nun hocalarına tam destek verdiği gelen haberler arasında.



?Olumlu gelişme

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay'ın devre arasındaki transfer çalışmalarını Başkan Muharrem Usta ile şekillendirmek için şimdiden çalışmalara başlaması oldukça olumlu bir hamle. Sezon başında transferlerin gecikmesi nedeniyle yaşanılan sıkıntıların halen çözülemediği net bir şekilde ortadayken bu kez hata payı en asgari seviyede olmalı. Devre arasında transfer yapmanın zorluğu zaten oldukça fazla bu nedenle sadece bir veya iki isabetli hamle bu takımı başarıya taşıyacaktır. Ancak uyum sorunu olmayan ve buraya bağlanabilecek futbolcuları bulmak şart.



Mini yorum: Yunus Emre Sel