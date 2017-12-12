2-3 transfer istedi
Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Rıza Çalımbay, zirve gerçekleştirdi
?Olumlu gelişme
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay'ın devre arasındaki transfer çalışmalarını Başkan Muharrem Usta ile şekillendirmek için şimdiden çalışmalara başlaması oldukça olumlu bir hamle. Sezon başında transferlerin gecikmesi nedeniyle yaşanılan sıkıntıların halen çözülemediği net bir şekilde ortadayken bu kez hata payı en asgari seviyede olmalı. Devre arasında transfer yapmanın zorluğu zaten oldukça fazla bu nedenle sadece bir veya iki isabetli hamle bu takımı başarıya taşıyacaktır. Ancak uyum sorunu olmayan ve buraya bağlanabilecek futbolcuları bulmak şart.
Mini yorum: Yunus Emre Sel
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:23
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
2-3 transfer istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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