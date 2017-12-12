 12 milyon TL kasada – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    12 milyon TL kasada

    12 milyon TL kasada
    Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve Ersun Yanal döneminde 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alabilen Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın gelişiyle zirve yaptı. Çalımbay ile 7 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 kez de yenilen bordo-mavililer son 4 maçta da galibiyet serisi yakaladı. Çalımbay ile gelen bu performans aynı zamanda kulübün kasasını da doldurdu. 5 galibiyet ile 11 milyon TL ve 1 beraberlikle 1.1 milyon TL kazanan bordo-mavililer, Çalımbay döneminde toplam 12.1 milyon TL'yi kasasına koydu.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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