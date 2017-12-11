Son7 sezonun en iyisi
Bordo-mavililer, 15’inci haftalar göz önüne alındığında son 7 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor
31 GOL ATIP KORKU SALDI
FIRTINA en çok gol attığı (31) ve en çok gol yediği (27) sezonu da geçiriyor. 2010-11'de 34 gol atıp 9 gol yiyerek başarılı bir performans sergileyen bordomavililer, 2017-18'de attığı 31 golle son 7 sezonun en skorer dönemini yaşadı. 2011-12'de 20 gol atıp kalesinde 19 gol gören Fırtına, 2012-13'te 18 atıp 13 yedi, 2013-14'te 22 attı 18 yedi, 2014-15'te 27 attı 26 yedi, 2015-16'da 18 attı 21 yedi ve 2016-17'de 12 gol atıp 17 yedi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:01
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
Son7 sezonun en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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