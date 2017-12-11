 Son7 sezonun en iyisi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Son7 sezonun en iyisi

    Son7 sezonun en iyisi

    Bordo-mavililer, 15’inci haftalar göz önüne alındığında son 7 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor

    Lig de geride kalan 15 haftada 25 puan toplayan ve zirve takibini sürdüren bordo-mavililer, 15'inci haftalar göz önünde bulundurulduğunda son 7 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. En son 2010-11'in ilk 15 haftalık bölümünde 36 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren Trabzonspor, 2011-12'de 21, 2012-13'te 23, 2013-14'te 24, 2014-15'te 22, 2015-16'da 20 ve 2016- 17'de ise hanesine 18 puan yazdırmıştı.

    31 GOL ATIP KORKU SALDI
    FIRTINA en çok gol attığı (31) ve en çok gol yediği (27) sezonu da geçiriyor. 2010-11'de 34 gol atıp 9 gol yiyerek başarılı bir performans sergileyen bordomavililer, 2017-18'de attığı 31 golle son 7 sezonun en skorer dönemini yaşadı. 2011-12'de 20 gol atıp kalesinde 19 gol gören Fırtına, 2012-13'te 18 atıp 13 yedi, 2013-14'te 22 attı 18 yedi, 2014-15'te 27 attı 26 yedi, 2015-16'da 18 attı 21 yedi ve 2016-17'de 12 gol atıp 17 yedi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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