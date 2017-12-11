 İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi

    İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi

    Sarıyer’de Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait Ferrari ile ciddi bir kaza yapan Burak Yılmaz’ın önceki akşam Sarıyer Polis Merkezine gelerek olayla ilgili ifade verdiği öğrenildi.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün kaza yerini terketmekten 206 TL ceza kestiği Burak Yılmaz verdiği ifadede aracın kontrolünü kaybettiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

    "Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm."

    Burak Yılmaz, olay yerinden ayrılmasıyla ilgili olarak ise bu tür bir durumda ifade vermesi gerektiğini bilmediğinden karakola gitmediğini söylediği belirtildi.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:43
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