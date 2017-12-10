 Onur'dan müthiş kurtarış – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Onur'dan müthiş kurtarış

    Onur'dan müthiş kurtarış
    KAPTAN Onur Kıvrak dün yine formundaydı. Nadir gelişen Kasımpaşa ataklarında gole izin vermeyen tecrübeli file bekçisi özellikle 89. dakikada yaptığı kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı. 29 yaşındaki kaleci, maç 1-0 devam ederken Rangel'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda hayati bir kurtarış yaparak mücadelenin kaderini etkiledi. Bordo-mavili futbolcu, Kayserispor ve Antalyaspor karşılaşmalarının ardından bu sezon 3. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Kaptan, maç sonrası yükselişe devam ettiklerini ilk yarıda kalan 2 mücadeleyi de kazanmak istediklerini kaydetti.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onur'dan müthiş kurtarış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN