Onur'dan müthiş kurtarış

KAPTAN Onur Kıvrak dün yine formundaydı. Nadir gelişen Kasımpaşa ataklarında gole izin vermeyen tecrübeli file bekçisi özellikle 89. dakikada yaptığı kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı. 29 yaşındaki kaleci, maç 1-0 devam ederken Rangel'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda hayati bir kurtarış yaparak mücadelenin kaderini etkiledi. Bordo-mavili futbolcu, Kayserispor ve Antalyaspor karşılaşmalarının ardından bu sezon 3. kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Kaptan, maç sonrası yükselişe devam ettiklerini ilk yarıda kalan 2 mücadeleyi de kazanmak istediklerini kaydetti.