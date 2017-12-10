İstikrar sürecek

“Ligin ikinci yarısında ilk yarıda kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz” diyen Trabzon’un hocası, “Bu istikrarı devam ettirip iyi yerlere geleceğiz” ifadesini kullandı

BORDO-mavililerin teknik direktörü Rıza Çalımbay, oyundan da galibiyetten de çok memnundu. Usta hoca "Kenardan gelenlerin katkısı çok büyüktü" derken, göreve geldiğin günden itibaren çok zor maçlar oynadıklarını söyleyip "Kasımpaşa da bu takımlardan biriydi. Kolay olmayacağını biliyorduk. İyi bir galibiyet aldık. Özellikle ikinci yarı çok iyiydik. Ligin ikinci yarısında ilk yarıda kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Şimdi 2 maçımız var. Bunları en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde zor da olsa iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



HERKESİ KAZANMALIYIZ

Çalımbay , "İkinci yarıda giren arkadaşlarımız da çok etkili oynadılar. Her zaman söylüyorum, 'maçların kaderini sonradan girecek oyuncular değiştirir' diye. Bugün de sonradan girenlerin katkısını gördük" dedi. Her maç üzerine koyarak gittiklerini de sözlerine ekleyen Çalımbay, "Diğer arkadaşlarımızdan da en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Önemli olan bu istikrarı devam ettirmek" ifadelerini kullandı.