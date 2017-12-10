İstikrar sürecek
“Ligin ikinci yarısında ilk yarıda kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz” diyen Trabzon’un hocası, “Bu istikrarı devam ettirip iyi yerlere geleceğiz” ifadesini kullandı
HERKESİ KAZANMALIYIZ
Çalımbay , "İkinci yarıda giren arkadaşlarımız da çok etkili oynadılar. Her zaman söylüyorum, 'maçların kaderini sonradan girecek oyuncular değiştirir' diye. Bugün de sonradan girenlerin katkısını gördük" dedi. Her maç üzerine koyarak gittiklerini de sözlerine ekleyen Çalımbay, "Diğer arkadaşlarımızdan da en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Önemli olan bu istikrarı devam ettirmek" ifadelerini kullandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
İstikrar sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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