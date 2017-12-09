 Stetina ve Tallec – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Stetina ve Tallec

    Stetina ve Tallec
    Trabzonspor'da Lukas Stetina ısrarı devam ediyor… Rıza Çalımbay, daha önce milli takımda yardımcısı Bülent Albayrak'a izlettirdiği Çek stoperi bu kez de Sparta Prag'ın 3-0 kazandığı Mlada Boleslav karşısında takip ettirdi. Servet Çetin, izlediği 26 yaşındaki savunmacı için G.Saray'da bir dönem beraber oynadığı Semih Kaya'dan da bilgi aldı. Bu sezon 12 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yapan 1.85 boyundaki Stetina'nın kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi var. Bu arada Trabzonspor'un takip ettiği diğer bir stoperin de Kızılyıldız'ın Fransız oyuncusu Damien La Tallec olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki Tallec'in ön libero da oynayabilmesi dikkat çekiyor. Tallec'in anlaşması 2018'de bitiyor.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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