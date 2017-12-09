Müthiş raslantı: İkinci kez oluyor!

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı Burak Yılmaz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle kapatmış ve son dakikalara önde girmişti. Mücadelenin 89. dakikasında ise maçın kaderini belirleyen bir pozisyon yaşandı. Michael Rangel, ceza sahası sağ çaprazında Onur Kıvrak'la karşı karşıya kaldı, yerden şutunda ise bordo-mavili kaleci topun filelere gitmesini engelledi.

KIRILMA ANINDAN SONRA 2 GOL

Bu pozisyondan sonra ise Trabzonspor rakip kalede 2 gol birden buldu. Rodallega ve Matus Bero'yla rdakip fileleri sarsan bordo-mavililer, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ANTALYASPOR MAÇINDA DA AYNISI OLMUŞTU

Trabzonspor'un başarılı kalecisi geçtiğimiz hafta oynanan ve bordo-mavililerin 3-0 kazandığı maçta da benzer bir pozsiyonda gole izin vermemişti. Maç Trabszonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Eto'o'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta başarılı file bekçisi, kalesini gole kapatmış ve bu pozisyondan sonra ev sahibi takım 2 gol birden bulmuş, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.