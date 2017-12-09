Müthiş raslantı: İkinci kez oluyor!
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından 3-0'lık skorla galibiyetle ayrılırken karşılaşmanın kader anı Onur Kıvrak'ın 89. dakikada başarılı kurtarışı oldu.
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı Burak Yılmaz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle kapatmış ve son dakikalara önde girmişti. Mücadelenin 89. dakikasında ise maçın kaderini belirleyen bir pozisyon yaşandı. Michael Rangel, ceza sahası sağ çaprazında Onur Kıvrak'la karşı karşıya kaldı, yerden şutunda ise bordo-mavili kaleci topun filelere gitmesini engelledi.
KIRILMA ANINDAN SONRA 2 GOL
Bu pozisyondan sonra ise Trabzonspor rakip kalede 2 gol birden buldu. Rodallega ve Matus Bero'yla rdakip fileleri sarsan bordo-mavililer, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
ANTALYASPOR MAÇINDA DA AYNISI OLMUŞTU
Trabzonspor'un başarılı kalecisi geçtiğimiz hafta oynanan ve bordo-mavililerin 3-0 kazandığı maçta da benzer bir pozsiyonda gole izin vermemişti. Maç Trabszonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Eto'o'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta başarılı file bekçisi, kalesini gole kapatmış ve bu pozisyondan sonra ev sahibi takım 2 gol birden bulmuş, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:11
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
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