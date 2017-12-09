Haksız rekabet Burak Yılmaz!

Geride kalan 14 haftada 11 maçta forma giyip 12 gol atan Trabzonspor'un 32 yaşındaki forveti, 13. haftadaki Kasımpaşa maçında 13. golünü attı.



GOMİS'İ YAKALADI!

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üst 4. hafta rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 15. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede bordo-mavililerin golcüsü bu haftayı da boş geçmedi. Paşa mücadelesi öncesinde Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında rakip fileleri 5 kez havalandıran Yılmaz, lacivert-beyazlılara karşı da gollerini sürdü. Milli futbolcu, attığı gol ile 13 golle zirvede olan Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'i yakaladı.

YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de gol sayısı maç sayısından fazla olan isimler listesinde kendine yer buldu. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'deki isimlerin değerlendirildiği kategoride Burak, 5. sırada yer aldı. Listede Paris Saint Germain'nin Uruguaylı golcüsü Edison Cavani 15 maçta attığı 17 golle ilk sırada yer alırken, 15 maçta 16 golle İcardi 2, 14 maçta 15 golle İmmobile 3 ve 13 maçta 14 golle Falcao 4. sırada kendine yer buldu.

Burak Yılmaz 75.4 dakikada bir gol atarak inanılmaz bir istatistik elde etmiş durumda.

Bordo-mavili taraftarlar Kasımpaşa maçında da ağları sarsmayı başaran yıldız forvetlerini öve öve bitiremedi.



İşte paylaşılan o mesajlar:

-Burak Yılmaz sene sonu Gomis'i geçer.

-Burak her pozisyona girdiğinde bu pozisyon %90 goldür diye düşünen bir ben miyim?

-Burak Yılmaz mıktanıs gibi çekiyor golü maşallah lig sonuna kadar böyle devam Kral!

-Burak Yılmaz haksız rekabet yaratıyor!

-Şapkadan tavşan çıkartan adam Burak Yılmaz!