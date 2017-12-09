 Başkan Usta, Arda Turan ile görüştü – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkan Usta, Arda Turan ile görüştü

    Başkan Usta, Arda Turan ile görüştü

    Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Arda Turan için "geliyor..." mesajı gönderdi. Herkesin kafası karıştı.

    Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Başkan Muharrem Usta'nın dönüşte Barcelona üzerinden Türkiye'ye döndüğü, Barcelona'da Arda Turan'la görüştüğü ortaya çıktı.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Arda ile görüşmediklerini açıkladı.



    Akşam

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Usta, Arda Turan ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN