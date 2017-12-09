Başkan Usta, Arda Turan ile görüştü
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Arda Turan için "geliyor..." mesajı gönderdi. Herkesin kafası karıştı.
Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Başkan Muharrem Usta'nın dönüşte Barcelona üzerinden Türkiye'ye döndüğü, Barcelona'da Arda Turan'la görüştüğü ortaya çıktı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Arda ile görüşmediklerini açıkladı.
Akşam
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:56
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Şampiyon olacağız
Toplam 15
Yorum
1907 GENÇ FB Lİ ÇIK SENDE DE ŞAMPİYON OLACAGIZ. AĞZINIZDAN ALAN MI VAR.AYKUT İSTİFA EDER ETMEZ SİZE NE YA KARDEŞİM KENDİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNİZLE İLGİLENİN
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Bedir: ''Biz değil, Beşiktaş korksun''
Toplam 1
Yorum
GÖKHAN S Sayın Bedir , Mütevazılık dan kimse ölmemiştir aksine değer yükseltir Açıklamalarınız kulübün ilerde nerelerde olacağının açık bir kanıtı
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Çebi’den F.Bahçe’ye jet yanıt
Toplam 2
Yorum
hahan Eminim fenerbahce taraftarida yoneticilerinin aciklamalarindan utaniyordur. Amaclari polemik yaratmak sadece dustugu hallere bak
Başkan Usta, Arda Turan ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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