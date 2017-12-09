2010-11 ruhu döndü

Kaptan Onur Kıvrak, “Takımdaki hava 2010-11’deki durumdan daha iyi, Kasımpaşa’yı yeneceğiz. İlk yarının sonuna kadar kayıp istemiyoruz” dedi

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay ile yeni bir çıkış yakalayan, üzerindeki ölü toprağını atan Trabzonspor'da futbolculardan artık daha iddialı açıklamalar gelmeye başladı. Takımın belki de en önemli taşlarından biri olan Onur Kıvrak, artık yükseliş dönemine girdiklerini ve bugün de Kasımpaşa'yı mağlup edeceklerini söyledi. 29 yaşındaki milli eldiven, "Bu takımdaki ruh 2010-11 ruhundan daha iyi. O muazzam kenetlenmeyi tekrar sağladık ve hatta bir adım öne geçtik. Daha güzel bir arkadaşlık ortamı var. Güzel bir seri yakaladık ve bunu ilk yarıda kalan 3 maça da yansıtırsak hedeflerimiz hayal olmaz. Son haftalarda aldığımız sonuçlar ile üzerimizdeki olumsuz havayı dağıttık. Şimdi koşma zamanı" ifadesini kullandı.



Kaptan Onur Kıvrak, Burak için "İnanılmaz işler yapıyor. Allah vergisi yeteneğini çalışarak pekiştiriyor" yorumunu yaptı.