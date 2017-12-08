Yükseliş zamanı

SOL bek Mas puan sıralamasında önemli bir yere geldiklerini söyledi. Arjantinli savunmacı, "Nihayet saha içinde bazı şeyler yoluna girdi. Rıza Çalımbay ile kendimizi bulduk. Kalitemizi göstermeye başladık. Hem puan hem de öz güven kazandık. Devre arasına kadar kalan 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz ve ikinci devrede yerimiz zirve" dedi.