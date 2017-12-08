Yeni başlıyoruz

KAPTAN Onur Kıvrak, artık yükselme dönemine girdiklerini ve iyi günler göreceklerini söyledi. Milli eldiven, "Takımdaki toparlanmayı aldığımız başarılı sonuçlarla herkese gösteriyoruz. Artık yenilmemeyi, kazanmayı öğrendik. 3 maç art arda galip gelmek önemliydi. Şanssızlıklar bitti. Çok daha iyi olacağız. Kalitemiz sahaya yansımaya başladı" diye konuştu.