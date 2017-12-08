 Yeni başlıyoruz – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Yeni başlıyoruz

    Yeni başlıyoruz
    KAPTAN Onur Kıvrak, artık yükselme dönemine girdiklerini ve iyi günler göreceklerini söyledi. Milli eldiven, "Takımdaki toparlanmayı aldığımız başarılı sonuçlarla herkese gösteriyoruz. Artık yenilmemeyi, kazanmayı öğrendik. 3 maç art arda galip gelmek önemliydi. Şanssızlıklar bitti. Çok daha iyi olacağız. Kalitemiz sahaya yansımaya başladı" diye konuştu.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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