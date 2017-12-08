Kaldı 3 final
“Biz Trabzonspor’a başarılı olmak için geldik. Yakın zamanda başkanla görüşüp rapor sunacağım. Başkana ‘Bunlar alınmalı’ diye diretecek değiliz. Önce kulübün menfaatini düşünüyoruz. İyi yolda ilerliyoruz”
ASLA ISRAR ETMEYİZ
Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumun farkında olduklarını belirten tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz başkan ya da yönetime, 'Bize bunları bunları alacaksınız' diye diretecek değiliz. Biz önce kulübün menfaatini düşünüyoruz. Aşırı bir transfer de yapmayacağız. Biz tabii düşüncelerimizi söyleriz, onlar bize söyleyecek ve ortasını bulacağız. En kötüsü 'transfer yapamıyoruz' diyebilirler. Hiç problem yok. Biz kulübümüze ne yararlıysa onu yapacağız. Çünkü biz buraya başarılı olmaya geldik. İyi de bir gidişat var, bunu sürdürmek için üzerine koya koya gitmeliyiz. Biz gördüklerimizi önce getirip başkana anlatacağız. Takım ve kulübün menfaatine göre hareket edeceğiz. Çünkü taraftar başarı bekliyor."
FUTBOLCU İZLİYORUZ
Şu anda bir transfer çalışmaları olmadığını söyleyen Çalımbay, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında maçlar izliyoruz. Önümüzdeki hafta başkanla oturup raporumuzu sunacağız, kendi fikirlerimizi söyleyip, neye karar verirsek açıklamasını yapacağız. Servet hoca Braga maçına, Bülent Hoca Kızılyıldız'a gitti, Mehmet hoca geçen hafta başka bir yere gitti. Sadece maç seyrediyoruz ki elimizde bulunsun" ifadesini kullandı.
HERKES HAZIR OLMALI
Kucka, Bongonda, Volkan gibi oyuncuların performanslarına ilişkin de konuşan Çalımbay, "Bu oyuncuların oyunda süre alamamaları kendilerine bağlı. Erzurum maçı büyük bir şanstı. Kucka'yı oynatmayı düşünüyoruz, gayet iyi gidiyordu. Maçtan bir gün önce 'ayağım ağrıyor' dedi ve kadrodan çıkardık. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Geçen maçta da çok ihtiyacımız vardı, kullanamadık. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Herkese özen gösteriyor hazır tutmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
BASKI BENİ ETKİLEMEZ
Takımın aldığı başarılı sonuçların baskı oluşturmadığının altını çizen Çalımbay, "Daha bir tane kolay maç kazanamadık, zorlandık. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir. Kesinlikle bu üç maçı iyi bitirmemiz gerekiyor ki ikinci yarı yukarıya oynayabilelim. Baskıdan ziyade maç kazanmamız lazım. Baskıya yenilirsek olumsuz şeyler olur. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz" ifadesini kullandı.
MERTCAN OLAYI ÜZÜCÜ
Şanlıur faspor 'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu Mertcan Çam'ın yaşadığı olayla ilgili yöneltilen soruya ise Çalımbay, şu şekilde yanıt verdi: "Lider başkan olması gerekiyor. Lider başkanın altındakilerin de lider olması gerekiyor. Her şeyi başkan halledemez. Arkadaşımızın yaşadığı olay çirkin ve olmaması gereken şeyler. Bu çok üzücü bir şey. Türkiye'de bence düzelmesi gereken şeylerden bir tanesi yönetim. Futbolun içinde futbolu bilenin olması gerekiyor."
N'DOYE ŞANSINI İYİ KULLANDI
Çalımbay, Trabzonspor'un Senegalli forvet oyuncusu N'Doye'un Burak'ın oynamaması durumunda forma şansını iyi kullandığını belirterek şunları kaydetti: "Burak sakatlandıktan sonra ilk düşüncemiz Rodallega'yı oynatmaktı. Ancak Rodallega Çorum maçında üç maç ceza alınca N'Doye'a şans verdik ve bu şansı çok iyi kullandı. Çok pozitif bir arkadaşımız. Aynı şekilde devam ettik.
HUBOCAN BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE
Deneyimli teknik adam, son haftalarda forma şansı verdiği Hubocan'ın performansından memnun olduğunu söyleyerek, "Hubocan'ı ilk defa Sivas'ta izleme imkanına sahip oldum. Çok memnunum, gayet iyi gidiyor. Beklediğimin üstünde çok iyi oynuyor. İnşallah böyle devam eder. Kendisinin performansından memnunum" dedi.
Yunus Emre Sel
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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