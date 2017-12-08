 Hüseyin Göçek düdük çalacak – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Hüseyin Göçek düdük çalacak

    Hüseyin Göçek düdük çalacak
    Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fırtına'nın Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Trabzonspor, 1976 doğumlu hakem ile bugüne kadar 35 maça çıktı. Bu periyotta 17 galibiyet, 8 beraberlik alan bordo- mavililer, 10 kez de kaybetti. Göçek, Trabzonsporlu futbolculara 88 sarı, 3 kırmızı kart çıkardı.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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