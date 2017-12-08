Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fırtına'nın Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Trabzonspor, 1976 doğumlu hakem ile bugüne kadar 35 maça çıktı. Bu periyotta 17 galibiyet, 8 beraberlik alan bordo- mavililer, 10 kez de kaybetti. Göçek, Trabzonsporlu futbolculara 88 sarı, 3 kırmızı kart çıkardı.



