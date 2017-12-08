Eyvah! Okay Yokuşlu yok

BU sezon sakatlıklardan dolayı 10 oyuncusundan zaman zaman yararlanamayan Trabzonspor'da sakatlarla ilgili açıklama yapıldı. Durica ve Uğur Demirok'un Kasımpaşa ile yarın oynanacak olan Süper Lig maçında forma giyemeyecekleri vurgulanırken, takımdan ayrı çalışan Okay'ın durumunun ise net olmadığı fakat oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Okay'ın sağ ayak bileğinde şişkinlik olduğu ve durumum yakından takip edildiği dile getirildi.