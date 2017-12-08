Dersimiz savunma
Teknik direktör Rıza Çalımbay dün savunma oyuncularına özel çalışma yaptırdı ve sık sık, “Topu riske girmeden uzaklaştırmalıyız. Savunmadan topu hata yapmadan çıkarmak zorundayız” diye uyardı
HATA İSTEMİYORUM
Bu sırada Çalımbay, savunma oyuncularını şut antrenmanına almayarak özel bir çalışma yaptırdı. Bu idman sırasında da, "Savunma oyuncuları hata yapmamalı. Topu riske girmeden uzaklaştırmalıyız. Savunmadan topu hata yapmadan çıkarmak zorundayız" diye uyardı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:19
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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