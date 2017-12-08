Dersimiz savunma

Teknik direktör Rıza Çalımbay dün savunma oyuncularına özel çalışma yaptırdı ve sık sık, “Topu riske girmeden uzaklaştırmalıyız. Savunmadan topu hata yapmadan çıkarmak zorundayız” diye uyardı

FIRTINA, yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana sakatlıkları bulunan Batuhan ve Durica katılmazken, yine sakatlıkları bulunan Okay ve Uğur ise takımdan ayrı farklı bir sahada hafif tempolu koşu yaptı. Takımla çalışmaya çıkan Bongonda ise ayak bileğinde ağrı hissedince antrenmanı 10. dakikada bırakarak salona geçti. Bordo-mavililer idmanın ilk bölümünde çift kale maç yaparken, ikinci bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi.



HATA İSTEMİYORUM

Bu sırada Çalımbay, savunma oyuncularını şut antrenmanına almayarak özel bir çalışma yaptırdı. Bu idman sırasında da, "Savunma oyuncuları hata yapmamalı. Topu riske girmeden uzaklaştırmalıyız. Savunmadan topu hata yapmadan çıkarmak zorundayız" diye uyardı.