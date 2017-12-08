 Çalımbay ile puan farkı iyice azaldı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Çalımbay ile puan farkı iyice azaldı

    Çalımbay ile puan farkı iyice azaldı
    Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra yükselişe geçen Trabzonspor'da bahar havası var. Seri galibiyetlerle kötü gidişine son veren Karadeniz ekibi, ilk devrenin tamamlanmasına 3 hafta kalırken, Başakşehir'le 8, Galatasaray'la 7, Beşiktaş ve F.Bahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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