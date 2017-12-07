Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Jan Durica ve Hasan Batuhan Artarslan katılmadı, Uğur Demirok ile Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koştu.
Antrenmanın başlarında ayak bileğinde ağrı hisseden Belçikalı oyuncu Theo Bongonda, çalışmayı bıraktı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda çift kale maçın ardından şut çalışması gerçekleştirdi. Savunma oyuncuları, şut çalışması sırasında ayrı bir antrenman yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:25
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
ali palabiyik feneri katletmeye geliyor,acik ve net.daha önce sanki fener lehinde düdük calmis algisi yaratildi.simdi fenerin önünün kesilmesi gerekiyor
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Vida'ya '2' kala!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SENE BAŞINDA VİDA DEDİKLERİNDE ALLAH DEDİM.ANCAK ŞİMDİ GELSİN GELMESİN DEMİYORUM AMAA BU KADROYA NASIL GİRECEK MERAK EDİYORUM. :)
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
palabıyık in cüneyt aut Palabıyık ile FB hiç kaybetmedi en gözde hakem oldu. sanmayın derbideki yönetiminden ceza aldı. 3 hafta sonra her hafta maç şimdi finalde
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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