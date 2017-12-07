Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Jan Durica ve Hasan Batuhan Artarslan katılmadı, Uğur Demirok ile Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koştu.

Antrenmanın başlarında ayak bileğinde ağrı hisseden Belçikalı oyuncu Theo Bongonda, çalışmayı bıraktı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda çift kale maçın ardından şut çalışması gerçekleştirdi. Savunma oyuncuları, şut çalışması sırasında ayrı bir antrenman yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.