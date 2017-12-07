Olcay hazır
Galatasaray ile oynanan maçta Sofiane Feghouli ile kapışan ve 3 karşılaşmadan men cezası alan Olcay Şahan yavaş yavaş form tutuyor. Tecrübeli futbolcu "Yeniden oynamak için hazırım. İyi bir grafik yakaladık. Bunu Kasımpaşaspor karşısında da sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yağmurda idman
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo- mavililer dün yağmur altında çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren idmanda sakatlıkları sebebiyle Uğur, Kucka, N'Doye, Durica yoktu. Okay da takımdan ayrı yürüyüş yaptı.
Yağmurda idman
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo- mavililer dün yağmur altında çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren idmanda sakatlıkları sebebiyle Uğur, Kucka, N'Doye, Durica yoktu. Okay da takımdan ayrı yürüyüş yaptı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
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