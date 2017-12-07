 Bero’ya teklif bekleniyor – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    ’ya teklif bekleniyor

    Bero’ya teklif bekleniyor
    BORDO-mavililerde devre arası transfer döneminde gelecek oyunculardan çok elden çıkarılacaklar ön planda. Yönetim, gelecek vaad eden Matus 'yu düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamayı düşünüyor.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:29
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