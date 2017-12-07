Bero’ya teklif bekleniyor
BORDO-mavililerde devre arası transfer döneminde gelecek oyunculardan çok elden çıkarılacaklar ön planda. Yönetim, gelecek vaad eden Matus Bero'yu düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamayı düşünüyor.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:29
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