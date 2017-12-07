1 dakikada 1000 bilet bitti
TRABZONSPOR taraftarı da takımlarını içeride-dışarıda yalnız bırakmıyor. Bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçının deplasman tribünü biletleri satışa çıktı. 1000 bilet 1 dakika içinde tükendi. Taraftarın bu müthiş ilgisi bordo-mavili yönetimi de memnun etti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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