Trabzonspor yağmur altında çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Durica katılmadı. Kucka, N'Doye ve Uğur salonda çalışırken, Antalyaspor maçında sağ ayağına darbe alan Okay Yokuşlu ise doktor kontrolünde saha kenarında yürüyüş yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:17
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Tudor kadroyu değiştiriyor
Toplam 9
Yorum
tunay selçuk futbolu bırakmalı . bu israr neden ?
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 10
Yorum
RODELLAGA'YI HARCAMAYIN !... Ya arkadaş akıl var mantık var. N'dome için Rodellaga'yı harcıyorlar. Raslantı futbolcu olmuş, koşamayan, düzgün şut çekemeyen N'Dome için.
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Le Guen: Fenerbahçe beni endişelendiriyor
Toplam 1
Yorum
CELAL SON YILLARDA TR GELMIS EN AKLI BASINDA TD UMARIM UZUN YILLAR DOKUNULMADAN HIZMET EDER ULKEMIZE
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