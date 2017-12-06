Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Durica katılmadı. Kucka, N'Doye ve Uğur salonda çalışırken, Antalyaspor maçında sağ ayağına darbe alan Okay Yokuşlu ise doktor kontrolünde saha kenarında yürüyüş yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.