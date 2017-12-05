Neşter! Çalımbay 3 ismin üstünü çizdi

Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından göreve gelen Rıza Çalımbay, devre arasında radikal kararlar almaya başladı. Çalımbay ile yükselişe geçen bordo mavililerde sezon sonu planlaması şimdiden başladı.

Malatya maçında 20 dakika şans verdiği Volkan Şen'den bekleneni alamayan Rıza Çalımbay, son olarak Erzurum maçında kadroya dahi almadı.



SOSA'NIN DURUMU DEVRE ARASI NETLEŞECEK

Çalımbay'ın göreve geldiğinden beri 90 dakika sahada görev almayan Sosa'nın da durumu devre arasında netleşecek. Yönetim Milan ile yaptığı anlaşma yüzünde sıkıntı yaşadığı ve bu sebepten herhangi bir hamle yapamadığı belirtildi. Sosa'nın da sürekli sıkıntı çıkarması bardağı taşıran olay olduğu ifade edildi.



LİGDE HİÇ ŞANS BULAMADI

Son olarak ise Bongonda var. Ligde hiç şans bulamayan ve son olarak Erzurum maçında sadece 3 dakika oynayan Belçikalı'nın bu durum karışısında ayrılma fikrine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Başkan Muharrem Usta'Nın da Bongonda'dan rahatsız olduğu öğrenildi.