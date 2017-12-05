Kaptan Onur geçit vermedi

BORDO-mavili takımın kaptanı Onur Kıvrak, bu sezon ligde ikinci defa bir maçta kalesini gole kapattı. 27 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Karadeniz ekibi daha önce Kayserispor karşılaşmasında da rakiplere geçit vermemişti. Dün karşı karşıya kaldığı pozisyonda Eto'o'nun vuruşunu çıkaran Onur, "Çok kritik bir 3 puan aldık. Yükselişimiz devam ediyor. İlk yarıda kalan 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.