 Tırmanış devam etsin – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Tırmanış devam etsin

    Tırmanış devam etsin

    Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçen Trabzonspor, konuk edeceği Antalyaspor’u da eli boş göndererek zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor

    Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda üst üste topladığı puanlarla zirvedeki takımlara adım adım yaklaşan Trabzonspor, son dört maçta aldığı bir beraberlik ve üç galibiyet içeren seriyi sürdürmekte kararlı. Bugün konuk edeceği Antalyaspor'u da devirerek bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanmanın planlarını yapan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sosa ve Uğur dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise kart cezaları sona eren ve son haftalarda form grafiği iyice artan yedek oyuncuların çokluğunda kadroyu kurmakta tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Forvet hattında yine Dame N'Doye-Burak Yılmaz ikilisini birlikte oynatmayı planlayan 54 yaşındaki teknik adam, sakatlığı bulunan Uğur'un yokluğunda ise savunmada Slovak oyuncu Hubocan'ı görevlendirecek.

    SALDIRGAN VE AGRESİF
    Çalımbay, kart cezası sona eren Olcay ile Castillo, orta sahada da Kucka ile Onazi arasında ise bir tercih yapmakta zorlanıyor. Bu oyuncular arasındaki son kararını maç saatinde vermeyi planlayan bordo-mavili çalıştırıcı, futbolcularından agresif ve saldırgan bir anlayışla sahada mücadele etmelerini istedi.
    Yunus Emre SEL

    Sarı alarm
    Fırtına'da Antalyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcu kart sınırında. Yusuf Yazıcı, Matus Bero, Juraj Kucka ve Olcay Şahan, bugün sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacak. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlığı bulunan Uğur Demirok da sarı kart ceza sınırında yer alan isimler arasında.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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