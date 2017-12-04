Tırmanış devam etsin

Toto Süper Lig'de son haftalarda üst üste topladığı puanlarla zirvedeki takımlara adım adım yaklaşanson dört maçta aldığı bir beraberlik ve üç galibiyet içeren seriyi sürdürmekte kararlı. Bugün konuk edeceği'u da devirerek bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanmanın planlarını yapan Trabzonspor'da sakatlığı bulunanvedışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktörise kart cezaları sona eren ve son haftalarda form grafiği iyice artan yedek oyuncuların çokluğunda kadroyu kurmakta tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Forvet hattında yineikilisini birlikte oynatmayı planlayan 54 yaşındaki teknik adam, sakatlığı bulunan'un yokluğunda ise savunmada Slovak oyuncu'ı görevlendirecek.kart cezası sona erenile, orta sahada dailearasında ise bir tercih yapmakta zorlanıyor. Bu oyuncular arasındaki son kararını maç saatinde vermeyi planlayan bordo-mavili çalıştırıcı, futbolcularındanbir anlayışla sahada mücadele etmelerini istedi.Fırtına'da Antalyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcu kart sınırında. Yusuf Yazıcı, Matus Bero, Juraj Kucka ve Olcay Şahan, bugün sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacak. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlığı bulunan Uğur Demirok da sarı kart ceza sınırında yer alan isimler arasında.