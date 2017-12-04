Tırmanış devam etsin
Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçen Trabzonspor, konuk edeceği Antalyaspor’u da eli boş göndererek zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor
SALDIRGAN VE AGRESİF
Çalımbay, kart cezası sona eren Olcay ile Castillo, orta sahada da Kucka ile Onazi arasında ise bir tercih yapmakta zorlanıyor. Bu oyuncular arasındaki son kararını maç saatinde vermeyi planlayan bordo-mavili çalıştırıcı, futbolcularından agresif ve saldırgan bir anlayışla sahada mücadele etmelerini istedi.
Yunus Emre SEL
Sarı alarm
Fırtına'da Antalyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcu kart sınırında. Yusuf Yazıcı, Matus Bero, Juraj Kucka ve Olcay Şahan, bugün sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacak. Bordo-mavili takımda ayrıca sakatlığı bulunan Uğur Demirok da sarı kart ceza sınırında yer alan isimler arasında.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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