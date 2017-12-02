 Yusuf'a İngiliz kancası – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yusuf'a İngiliz kancası

    Yusuf'a İngiliz kancası

    Trabzonspor yönetimi ‘satmam’ diyor ama İngiliz ekibi Tottenham, genç futbolcu için kesenin ağzını açacak

    Trabzonspor alt yapısının son dönemde çıkardığı en önemli oyuncular arasında yer alan Yusuf Yazıcı, her geçen hafta performansını daha da artırıyor ve talipleri de artıyor. Daha önce Arsenal'in takibinde olan Yusuf Yazıcı için şimdi de bir başka İngiliz kulübü devreye girdi,

    ?ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR
    Süper Lig'de sahaya çıktığı 13 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, uzun bir süredir adından sıkça söz ettiriyordu. Tottenham kulübü yetkilileri çok ciddi bir teklifle gelmeye hazırlanıyor.

    ?TEKLİF ÇOK CAZİP OLACAK...
    Trabzonspor yönetimi "Satmam" dese de Tottenham'ın çok cazip bir teklifle geleceği, transferin sezon sonunda bitirilmesinin planlandığı ifade ediliyor. Gelişmelerin nasıl olacağı ise merak konusu.

    Takvim
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:33
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