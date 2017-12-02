Yusuf'a İngiliz kancası
Trabzonspor yönetimi ‘satmam’ diyor ama İngiliz ekibi Tottenham, genç futbolcu için kesenin ağzını açacak
?ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR
Süper Lig'de sahaya çıktığı 13 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, uzun bir süredir adından sıkça söz ettiriyordu. Tottenham kulübü yetkilileri çok ciddi bir teklifle gelmeye hazırlanıyor.
?TEKLİF ÇOK CAZİP OLACAK...
Trabzonspor yönetimi "Satmam" dese de Tottenham'ın çok cazip bir teklifle geleceği, transferin sezon sonunda bitirilmesinin planlandığı ifade ediliyor. Gelişmelerin nasıl olacağı ise merak konusu.
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- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 07:33
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Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
emre fenerbahçe düşkünler yurdu gibi..rvp,ekici,soldado.aziz yıldırım önce kendini sorgulasın onca parayı ne yaptım diye
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Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
REAL Gelenler niye faydali olamiyor yaa. Dogru dürüst katkisi olmadi. Lig sonlarina dogru oynar ama ati alan üsküdari gecmis olur haniiii......
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 9
Yorum
REAL 2. KRASIC vakiasi olur. Gereksiz, ASLA GELMESIN!!!
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