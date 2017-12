Trabzonspor seri peşinde

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, sahasında ağırlayacağı Antalyaspor engelini de 3 puanla geçerek seriyi sürdürmek istiyor.

Süper Ligde oynadığı Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarını kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Trabzonspor, üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürürken, 4 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Sosa ve Uğur Demirok'un dışında eksik bulunmadığı bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay, kendisinin kurduğu eski takımına karşı sahaya süreceği ilk on biri belirlemeye çalışıyor.



Çalımbay'ı tatlı telaş sardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 4-0'la geçerek moral bulan Trabzonspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, ligde daha az forma şans verdiği oyuncularının kupa maçında sergiledikleri performanstan oldukça memnun. Ligde oynayacağı zorlu Antalyaspor maçı öncesi sahaya süreceği kadroyu belirlemeye çalışan deneyimli teknik adamı bu manada tatlı bir telaş sardı.



Savunma netleşti

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçında sahaya süreceği on biri belirlemeye çalışıyor. Deneyimli teknik adam savunmada görev vereceği isimler belirlerken, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yerine Sivasspor maçında ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma verdiği Hubocan'ı, Durica ile birlikte oynatmayı planlayan Çalımbay, bu iki oyuncunun sağında Pereira ve solunda ise Mas'a görev verecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında Orta sahada Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı , Castillo ve Burak Yılmaz'a şans veren deneyimli çalıştırıcı ise forvette ise N'Doye kullanmıştı. Kucka'nın form yakalamaya çalışması ve 3 maçlık cezası bitmesinin ardından kupa maçında forma giyen Olcay Şahan'ın dönmesinin yanı sıra yine kupa maçında 3 gol atan Hugo Rodallega ile birlikte Çalımbay'ın nasıl bir tercih yapacağı ise merakla beklenmeye başlandı.



Kritik haftalar

Üs üste alınan galibiyetlerin ardından hafta içindeki idmanlardaki neşeli tavırları ile dikkat çeken teknik heyet ve futbolcular, üst basamakalara doğru tırmanmayı hedeflerken, ligin ilk yarısının bitimine doğru kritik haftalara giriyor. Sezon başında yaşadığı talihsiz puan kayıplarını Antalyaspor, Kasımpaşa , Bursaspor ve Karabükspor maçlarında telefi etmeyi planlayan Karadeniz ekibi ligin ikinci yarısında yeniden zirve hedefi koyabilmek için üst basamaklarda yerini almak istiyor.



Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi haftasını kayıpsız geçmeyi arzulayan Trabzonspor, Antalyaspor ile oynayacakları maçı dönüm noktasını olarak görüyor. Özellikle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, eski takımı karşısında puan kaybı yaşamamak istemeyen Karadeniz ekibi haftayı 3 puanla kapatarak puanını 22 yükseltmenin hesaplarını yapıyor.



Trabzonspor'un forvetleri formda

Trabzonpor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Antalyaspor maçında en büyük kozlarından biri forvet hattında forma giyen oyuncuları olacak. Geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon forvet hattında önemli bir performans yakalayan Karadeniz ekibi ligde oynadığı 13 maçta 25 gol kaydetti. Söz konusu gollerin 15'i forvet oyuncularından geldi. Burak Yılmaz 10 gol, Rodallega 3 ve N'Doye ise 2 gol kaydetti. Özellikle Hugo Rodallega'nın Ziraat Türkiye Kupası maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı hat-trick yapması, Çalımbay'ı Antalyaspor maçı öncesi tatlı bir sıkıntıya soktu.