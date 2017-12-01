 Yazıcı için Londra’ya çıkarma – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Yazıcı için Londra’ya çıkarma

    Yazıcı için Londra’ya çıkarma
    'nın temsilcilerinden Adem Cebeci, genç yıldızın kariyer planı için önümüzdeki günlerde Londra'ya giderek bazı görüşmeler yapacaklarını söyledi. Cebeci, "Yusuf kontratlı bir oyuncu ve kulüp izni olmadan bizim yapacağımız bir şey yok. Başkan ve yönetim izin verirse ocak ayında transferi konusunda bir gelişme olabilir" dedi. Arsenal, Benfica ve Monaco'nun Yusuf'u izlettiği belirtiliyor.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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