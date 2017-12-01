Trabzonspor, hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sağ arka adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle 3 haftalarda sahalardan uzak kalacağı açıklanan ve bugün yeniden MR'ı çekilen Jose Sosa da antrenmanın son bölümünde sahaya çıkarak bireysel çalışmalara başladı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:25
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Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Toplam 1
Yorum
recep hocamiz nihayet ideal kadrosunu sahaya sürebilecek "NO FORVETTO". Orta sahayi gececek adam kalmadigi icin nihayet agiz tadi ile savunma yapa
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 3
Yorum
bugün gülenler feda zamanı da gülmüstü dikkat edin yarın bir fikret orman kaç para bizim kulübede lazım diye ağlamasın
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Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 5
Yorum
By F Geçen senede aynısını Fenerbahçe için söylüyordunuz
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