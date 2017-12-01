Bero: Artık sonuç alıyoruz

Rıza ?Çalımbay'ın ilk onbirde şans verdiği Matus Bero sergilediği futbolla göze girdi.

Bu sezon 6. kez 11'de görev yapan Slovak oyuncu, Hugo Rodallega'nın attığı 3 golün de asistini yaptı. 22 yaşındaki Bero maçın ardından, "Zor maç olacağını biliyorduk. 4-0'lık avantaj çok iyi. Kendi adıma ve takım adına çok mutluyum. Hugo'nun 3 gol atmasına da çok sevindim. Daha önce mücadelemizin sonucunda istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Şimdi daha iyi sonuçları alıyoruz. Mücadele etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.